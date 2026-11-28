kaza anı ve müdahale:

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iniş sırasında bir eğitim uçağının pist dışına çıkarak kırıma uğradığı bildirildi. Olay, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerinin (ARFF) ve ilgili birimlerin hızla bölgeye intikal etmesiyle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasında, olay sonrası alınan tedbirler ve bölgedeki müdahalenin hızlı biçimde gerçekleştirildiği vurgulandı. Bakanlık, ekiplerin çalışmasının ardından uçak bulunduğu yerden kaldırıldığını ve havalimanındaki iniş-kalkış trafiğinin sorunsuz şekilde devam ettiğini kaydetti.

uçak ve pilot bilgileri:

Kazada kırıma uğrayan uçağın Cessna 172 Skyhawk (TC-ILS) tescilli olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ayrıca uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanma tespit edilmediğini bildirdi.

Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin tamamlandığını ve güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ifade etti. Bakanlığın açıklamasında, öğrenci pilota geçmiş olsun dilekleri iletildiği bilgisi yer aldı.

Olayın soruşturulmasına yönelik teknik incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği, kırımın nedenine dair detaylı değerlendirmelerin ise resmi inceleme sonuçlarının ardından paylaşılacağı bildirildi.

Samsun’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı