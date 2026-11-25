samsunspor'da hazırlıklar sürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlığını atlatan Fatih Kaya katılırken, Celil Yüksel dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı.

antrenman programı ve kadro durumu:

Seans, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, devamında rondo ve taktik çalışma yapıldı. Kulüp antrenman notlarında takımın fiziksel durumunda olumlu gelişmeler görüldüğü; özellikle sakatlıkların büyük oranda aşıldığı belirtildi. Teknik ekip sahadaki yoğunluk ve disipline vurgu yaptı.

maçın önemi ve oyuncu mesajı:

Portekizli oyuncu Afonso Sousa, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Galatasaray karşılaşmasına değinen Sousa, takımın ortaya koyduğu oyunla daha fazlasını hak ettiğini, en azından 1 puanı hak ettiklerini düşündüğünü belirtti ve şimdi kazanılması gereken bir Gençlerbirliği maçı olduğunu vurguladı.

26 yaşındaki futbolcu, takımdaki sakatlık sürecine de değinerek kısa süre önce çok sayıda sakatlık yaşandığını, detayları burada konuşmak istemediğini ancak yeni teknik ekiple birlikte oyuncuların sakatlıklarını atlattığını, kendisinin de tamamen iyileştiğini söyledi. Hocasının gelişiyle daha fazla özgüven kazandığını ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Sousa, içinde bulundukları konumun bu kulübün hedefleriyle örtüşmediğini belirterek takım halinde çok çalıştıklarını, son 3-4 haftadır yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktardı. Hedeflerinin iyi bir performans sergileyip olabildiğince hızlı şekilde üst sıralara yükselmek olduğunu kaydetti.

Portekizli oyuncu ayrıca taraftara çağrı yaparak, oyuncuların sahada taraftar desteğini hissettiğinde farklı bir özgüvenle oynadığını belirtti ve hafta sonu kendi evlerindeki karşılaşmada taraftarların yardımına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sousa, taraftarların desteğiyle daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını ekledi.

SAMSUNSPOR’UN PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU AFONSO SOUSA AÇIKLAMALARDA BULUNDU