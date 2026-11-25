Beşiktaş son antrenmanını sabah saatlerinde tamamladı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde yarın oynanacak Hapoel Beer Sheva maçı öncesi Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Çalışma, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde planlandığı şekilde sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

İdman topla ısınma çalışmalarıyla başladı ve ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Siyah-beyazlı futbolcular, basına kapalı bölüm öncesinde koordinasyon odaklı çalışmalarla tempoyu yükseltti. Antrenmanın kapalı bölümünde ise maçın taktik hazırlıklarına odaklanıldığı öğrenildi.

Agbadou'nun sağlık durumu:

Defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, dizinde tespit edilen ödem nedeniyle antrenmanda yer almadı. Tedavisi başlatılan tecrübeli savunmacının Gürcistan’a götürülmeme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde yarın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.