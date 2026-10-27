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Afşin'de iki genç evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yaşlarındaki iki genç, Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde evlerinde ölü bulundu; polis olayları şüpheli buldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afşin'de iki genç evlerinde ölü bulundu

Olayın seyri

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dün akşam saatlerinde iki ayrı mahallede, 25 yaşlarındaki iki genç evlerinde ölü bulundu. Bildirimlerin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüyüklü Mahallesi'ndeki bulgu:

İddiaya göre ilk olarak Hüyüklü Mahallesi’nde yaşayan Emirhan Özarslan (25), evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki ikinci ölüm ve soruşturma:

Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde de Fatih Yıldız (25) adlı genç evinde ölü bulundu. Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri, olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, incelemeleri sürdürüyor; ölüm nedenlerine ilişkin kesin değerlendirme adli ve tıbbi incelemeler tamamlandıktan sonra açıklanacak.

FATİH YILDIZ

FATİH YILDIZ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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