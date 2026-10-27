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Yatırım kapısı aralanıyor: Çin ile Eskil'e yeni fırsatlar

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ile Ankara'da görüşüp OSB, lojistik ve tarıma dayalı yeni yatırım fırsatlarını ele aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yatırım kapısı aralanıyor: Çin ile Eskil'e yeni fırsatlar

Eskil belediye başkanı büyükelçiyle yatırım gündemini görüştü

Aksaray'ın Eskil ilçesi, ekonomik ve lojistik avantajlarını tanıtmak amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu. Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Kültür Müsteşarı Zhou Meifen ile yaptığı görüşmede ilçenin yatırım potansiyelini anlattı.

Ziyarette konuşulan öncelikler:

Başkan Zavlak, görüşmede öncelikli olarak Eskil Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu lojistik ve yatırım avantajlarına dikkat çekti. İlçenin stratejik konumu ve altyapı olanaklarının yatırımcılar için cazip hale getirilebileceğini vurguladı. Ayrıca, Eskil'in verimli topraklarında yetişen, ihracata uygun tarımsal ürünler ile ilgili potansiyel ele alındı ve bölgeden yapılabilecek tarım temelli endüstriyel yatırımlar değerlendirildi.

Hedefler ve izlenecek yol:

Görüşmelerin amacının ilçenin yatırım kapasitesini artırmak ve dış ticari ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtildi. Başkan Zavlak, 'Eskil’imizin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek ve ilçemize yeni yatırımlar kazandırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Toplantıda, yatırımcılara sunulabilecek arazi, lojistik kolaylıklar ve tarım-sanayi entegrasyonuna dair somut adımların planlanması gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

Tarım ve sanayi eksenli iş birliklerinin geliştirilmesiyle ilçenin istihdam ve ihracat kapasitesinin artması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, Çin tarafıyla devam edecek temasların yatırım tanıtımı ve yatırımcı bulma süreçlerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ESKİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ZAVLAK, ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN...

ESKİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ZAVLAK, ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN VE KÜLTÜR MÜSTEŞARI ZHOU MEİFEN’İ ZİYARET EDEREK YATIRIM İSTİŞARESİ YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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