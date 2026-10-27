Aksa Doğalgaz 2031 yol haritasıyla şebeke ve dijital altyapısını genişletiyor

Aksa Doğalgaz 2031 yol haritasını açıkladı

Aksa Doğalgaz, 76 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 8,6 milyon abone ile 30 il merkezi ile 399 ilçe ve beldede faaliyet gösteriyor. Şirketin üst yönetimi tarafından gerçekleştirilen 2026 Strateji Toplantısı'nda, 2031 vizyonu çerçevesinde büyüme hedefleri, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik öncelikleri yeniden teyit edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan toplantıda şirketin yalnızca doğal gaz arzı sağlamakla kalmayıp şehirlerin gelişimine ve toplumsal refaha katkı sunduğunu vurguladı.

yatırım ve dijital dönüşüm:

Şirket, istikrarlı büyümesini stratejik yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyor. 2025 yılında Bursa, Kayseri ve Sakarya dağıtım şirketlerinin Aksa Doğalgaz ailesine katılmasıyla hizmet alanı genişledi. Bölgesel entegrasyonla eş zamanlı yürütülen altyapı güçlendirme çalışmaları içinde Aksa Sakarya'da abonelere daha hızlı ve verimli hizmet sunacak dijital altyapı yenilemesi tamamlandı; siber güvenlik öncelikli yeni sistemler abonelik ve müşteri süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlıyor.

şebeke, pazar payı ve 2031 hedefleri:

Şirketin yıllık dağıtım hacmi 17 milyar metreküp seviyesini aşarken, Türkiye dağıtım pazarında coğrafi olarak en geniş alana hizmet veren şirket konumunda ve dağıtım payı %31,3 olarak belirtiliyor. Aksa Doğalgaz, 2031 sonuna kadar hizmet verdiği ilçe ve belde sayısını 489a, şebeke uzunluğunu 115 bin kilometre'ye ve abone sayısını 11 milyon'un üzerine çıkarmayı hedefliyor. Yönetim, bu genişlemeyi güçlü kurumsal yapı, yatırım kapasitesi ve sağlam sermaye tabanıyla destekleyeceklerini ifade etti.

güvenlik, ar-ge ve geleceğe hazırlık:

Operasyonel kalite ve güvenliği artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları da toplantının önemli gündemleri arasındaydı. GAZBİR-GAZMER iş birliğiyle hayata geçirilen Doğal Gaz Ürün Güvenliği ve Takip Sistemi (GÜTAS) projesinde pilot bölge olarak seçilen Ordu-Giresun ve Tokat-Amasya bölgelerinde uygunluk testleri tamamlandı. Sistem sayesinde üretimden son kullanıcıya kadar ürün, ekipman ve cihazlara benzersiz kod numaraları atanarak yıllık yaklaşık 4,5 milyon ürünün takip edilmesi hedefleniyor.

Arslan ayrıca biyometan entegrasyonuna yönelik GAZBİR-GAZMER ortaklığıyla yürütülen Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekti. Biyometan enjeksiyon istasyonlarının tasarımı ve gaz kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarla alternatif gazların şebekeye güvenli ve ölçeklenebilir entegrasyonuna hazırlanılıyor. Bu yaklaşımla atık kaynaklarının enerjiye kazandırılması ve düşük karbonlu gazların yaygınlaşması desteklenirken mevcut altyapının enerji dönüşümüne uyumu güçlendiriliyor.

Genel değerlendirmede Aksa Doğalgaz, teknoloji, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirliği büyümenin temel unsurları olarak konumlandırıyor; 2031 vizyonuyla hem ulusal liderliği pekiştirmeyi hem de uluslararası pazarlarda kalıcı değer üretmeyi hedefliyor.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ STRATEJİK YATIRIMLARLA İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN AKSA DOĞALGAZ, YENİ DÖNEM YOL HARİTASI İLE 2031 HEDEFLERİNİ PAYLAŞTIĞI 2026 STRATEJİ TOPLANTISI’NI GERÇEKLEŞTİRDİ.