Okullarda siber farkındalık: jandarmadan öğrenci ve velilere kapsamlı eğitim

jandarma eğitimleriyle siber farkındalık artırılıyor:

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalığın artırılması amacıyla merkez ve İscehisar ilçelerinde kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenledi. Etkinlikler, bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri şeklinde gerçekleştirildi.

katılımcılar ve erişim:

Faaliyetlerde 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı. Uzman jandarma personeli tarafından yürütülen oturumlar, katılımcıların dijital davranışlarını ve risk algılarını güçlendirmeye odaklandı.

eğitimin içeriği ve amaçları:

Seminerlerde 'Siber Farkındalık ve Siber Güvenlik', 'Güvenli İnternet Kullanımı', 'Siber Zorbalık ve Önleme Yolları', 'Parola Güvenliği' ve 'Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehlikeler' başlıklarında ayrıntılı bilgiler verildi. Eğitimler, hem pratik önlemler hem de davranışsal öneriler sunarak öğrenci ve velilerin çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefledi.

Bu tür yerel inisiyatifler, gençlerin çevrim içi ortamlarda karşılaştıkları tehditlerle daha etkili mücadele edilmesine katkı sağlıyor. Jandarma yetkilileri, benzer programların sürekliliğinin önemine vurgu yaptı ve okullar ile aileler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, SİBER SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE DİJİTAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA MERKEZ VE İSCEHİSAR İLÇELERİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLEDİ.