Putin ile Stubb ve Store arasında temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’in yazılı açıklamasına göre görüşmede krizinin çözümüne dair fikir alışverişi yapıldı ve daha önceki temaslara atıf yapıldı.

Açıklamada, Putin ile ABD’li müzakereci Steve Witkoff arasında 21 Ekim’de St. Petersburg’da yapılan görüşmeler ile Stubb ve Store’un Oslo’da Witkoff ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile sürdürdükleri temaslara değinildiği belirtildi. Taraflar, Abu Dabi’de Kasım ayında Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Ateşkes ve insani yardım:

Görüşmede Putin, Ukrayna’daki çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdi ve çatışmanın temel nedenlerini hatırlattı. Putin, adil ve kalıcı bir barışın ancak Rusya’nın meşru çıkarlarının tam ve şartsız olarak dikkate alınmasıyla mümkün olacağını vurguladı ve Avrupa Birliği ile NATO ülkelerinin politikalarının çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirdi.

Kremlin açıklaması ayrıca Herson bölgesindeki Oleshky’de insani yardım operasyonunun başlatıldığını ve bu amaçla Herson yönünde geçici "ateşkes" ilan edildiğini anımsattı.

Kuzey denizleri ve diplomatik yankılar:

Görüşmede Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa’da güvenlik ile istikrarın sağlanması da ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı, uluslararası denizcilik hukukunun ve seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin korunmasının önemini yeniden teyit etti.

Üç lider ayrıca telefon görüşmelerini sürdürme konusunda anlaştı; Kremlin açıklaması bu temasların ilerideki diplomatik adımlar için zemin oluşturabileceğini belirtti.

Görüşme, bölgesel güvenlik ve insani yardıma vurgu yaparken bazı Avrupa başkentlerinde eleştirilere de yol açtı.

Mette Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada Stubb ve Store’un Putin ile telefon görüşmesine tepki göstererek bağımsız girişim konusunda şüpheci olduğunu belirtti. Frederiksen, bu temasın diğer ülkelerle koordine edilmediğini ve Avrupa’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu bağımsız Norveç-Finlandiya girişimine karşı şüpheciyim. Hiçbirimizle koordineli olarak gerçekleştirilmedi. Bu iki ülkenin bu şekilde neyi başarabileceklerini düşündüklerini gerçekten anlamıyorum. Rusya’nın Avrupa ile barış istediğine dair hiçbir işaret görmüyorum, ne her gün yürüttüğü hibrit savaşta ne de Ukrayna’da. Birçok insanın canını alan acımasız saldırılar devam ediyor. Bence Avrupa bağımsız hareket etmek yerine birlikte hareket etmeli

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB VE NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STORE İLE UKRAYNA KRİZİNE İLİŞKİN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.