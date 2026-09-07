Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara bulundu

operasyonun detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kaçakçılığa ilişkin maddi deliller bulundu.

ele geçirilenler:

Aramalarda 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.

gözaltı ve işlem:

Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKIN DA YAPILAN ARAMALARDA 267 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 50 ADET ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.