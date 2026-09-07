Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara bulundu

operasyonun detayları:
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kaçakçılığa ilişkin maddi deliller bulundu.
ele geçirilenler:
Aramalarda 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.
gözaltı ve işlem:
Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKIN DA YAPILAN ARAMALARDA 267 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 50 ADET ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
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