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Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara bulundu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 267 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 elektronik sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara bulundu

operasyonun detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kaçakçılığa ilişkin maddi deliller bulundu.

ele geçirilenler:

Aramalarda 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.

gözaltı ve işlem:

Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA POLİS TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKIN DA YAPILAN ARAMALARDA 267 PAKET...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN BİR ADRESE YAPILAN BASKIN DA YAPILAN ARAMALARDA 267 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 50 ADET ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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