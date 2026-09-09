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Afyonkarahisar müftülüğünde kurslarda kalite odaklı yeni dönem hazırlığı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi öğreticilerle toplandı; kurslardaki eğitim kalitesini yükseltme adımları konuşuldu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar müftülüğünde kurslarda kalite odaklı yeni dönem hazırlığı

Toplantı gündemi ve katılımcılar:

Afyonkarahisar İl Müftülüğünde gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile İl müftülüğü toplantı salonunda görev yapan öğreticiler katıldı.

Programa 4-6 yaş grubu öğreticileri ile ihtiyaç odaklı Kur'an kursu öğreticilerinin de çağrıldığı ve katılım sağladığı belirtildi.

Sunum ve değerlendirmeler:

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Yeler tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda, kurslardaki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik mevcut durum değerlendirildi. Sunumda öğretici yeterlilikleri, ders programlarının uygulanabilirliği ve kurs ortamlarının uygunluğu gibi başlıklar ele alındı.

İzlenecek adımlar:

Toplantıda, kurslarda kaliteyi yükseltmeye yönelik tedbirlerin uygulanması ve öğreticilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışma ilkeleri üzerinde görüş birliğine varıldı. Katılımcılar, programların etkinliğini artırmak için işbirliği ve takip mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni döneme hazırlık sürecinin öğretici odaklı bir yaklaşımla sürdürüleceği ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNDE ‘2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HAZIRLIK TOPLANTISI’...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNDE ‘2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HAZIRLIK TOPLANTISI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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