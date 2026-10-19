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Afyonkarahisar yeni haftaya yağışsız ve ılıman bir başlangıç yapıyor

Afyonkarahisar yeni haftaya güneşli başlıyor. Meteorolojiye göre hafta boyunca yağış beklenmiyor; sıcaklıklar 15 ile 3 derece arasında, hafta sonu 19 derece.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar yeni haftaya yağışsız ve ılıman bir başlangıç yapıyor

Afyonkarahisar'da yeni haftaya güneşli hava hakim

Afyonkarahisar yeni haftaya güneşli ve açık bir gökyüzüyle başlarken, meteorolojiden alınan verilere göre kentte hafta boyu yağış beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta serin ve yağışlı bir havanın etkili olduğu kentte, bu hafta boyunca yağışsız ve daha ılıman bir seyir öngörülüyor. Tahminler gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkına dikkat çekiyor.

hava durumu ve sıcaklıklar:

Tahminlere göre kent genelinde gündüz en yüksek sıcaklıklar 15, gece en düşük değerler ise 3 derece civarında olacak. Açıklanan verilere göre, hafta sonu sıcaklıkların 19 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.

etkileri ve öneriler:

Hafta boyunca yağış riski düşük olduğundan açık hava etkinlikleri ve dışarıda yapılacak işler için uygun koşullar bulunuyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde serinliğin süreceği göz önünde bulundurulmalı; özellikle erken saatlerde hafif katmanlar tercih edilmesi önerilir. Tarım ve açık alan çalışmaları için yağış beklenmemesi olumlu bir görünüm sağlarken, gece düşük sıcaklıklara karşı önlem alınması faydalı olacaktır.

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA GÜNEŞLİ VE AÇIK BİR HAVA İLE BAŞLARKEN, TAHMİNLERE GÖRE KENTTE AYRICA...

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA GÜNEŞLİ VE AÇIK BİR HAVA İLE BAŞLARKEN, TAHMİNLERE GÖRE KENTTE AYRICA HAFTA BOYU YAĞIŞ BEKLENMİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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