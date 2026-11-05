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Kütahya yolunda sıkı denetim: araçlar tek tek durduruluyor

İhsaniye'de 7 kişinin öldürülmesi üzerine zanlının Kütahya'ya gelebileceği ihtimaline karşı Kütahya-Afyonkarahisar yolunda polis kontrolleri artırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya yolunda sıkı denetim: araçlar tek tek durduruluyor

güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmesinin ardından, güvenlik güçleri olası kaçış rotalarını kapatmak için harekete geçti. Yetkililer, zanlının Kütahya yönüne geçme ihtimali üzerine kara yolunda önlemleri sıklaştırdı.

kontrol noktalarında uygulanan denetimler:

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kurulan polis kontrol noktalarında ekipler, Kütahya istikametine seyreden araçları tek tek durduruyor. Uygulamada sürücülerin kimlik kontrolleri yapılıyor, araçların bagajları ve iç kısımları aranıyor.

Kontroller sırasında şüpheli görülmesi durumunda ekipler titiz bir inceleme yürütüyor; görevli personel kimlik bilgilerini inceliyor ve araçlarda gerekli görülürse daha ayrıntılı arama gerçekleştiriliyor.

amaç ve operasyonun sürdürülebilirliği:

Kent girişleri ve kara yolu üzerindeki yoğun güvenlik tedbirleriyle, zanlının yakalanması amaçlanıyor. Polis ekipleri, kaçış güzergahlarındaki denetimleri artırarak olayla bağlantılı şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu uygulamalar, bölgedeki vatandaş güvenliğini sağlamaya ve soruşturmanın seyrine göre ihtiyaca göre genişletilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri...

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri artırıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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