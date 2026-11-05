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Samsun'da motosiklet gaspı sonrası başından vurulan adamın davasında cezalar açıklandı

Samsun'da 4 Temmuz 2023'te motosikleti gasp edilip başından vurularak öldürülen Burak Kasap davasında, 4 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da motosiklet gaspı sonrası başından vurulan adamın davasında cezalar açıklandı

Olayın gelişimi:

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan 30 yaşındaki, 1 çocuk babası Burak Kasap'a önce araçla çarpıldığı belirtildi. Şüpheliler, çarpmanın ardından Kasap'ın motosikletini gasp etti ve daha sonra mağduru takip etti. Takip sırasında, şüphelilerden biri tarafından açılan ateş sonucu Kasap başından vurularak ağır yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, çevrede büyük tepkiye yol açtı ve adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında aralarında bir kadının da bulunduğu dört kişi yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı ve dosya Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Duruşma ve verilen cezalar:

Mahkeme heyetinin görülen karar duruşmasında, sanıklardan Tuncay A. hakkında cinayet suçundan müebbet hapis cezası verildi. Diğer iki sanık Ebubekir K. ve Tuana G.Y. ise cinayet suçundan ayrı ayrı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Kerem Ç. ise mahkemece cinayet suçundan beraat etti; ancak silahlı saldırı öncesinde aracıyla motosiklete çarparak Kasap'ın yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıl 6 ay, motosikleti alıp götürme suretiyle gasp suçundan ise 10 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme heyeti, dört sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Verilen kararlar, davanın iddianamesinde yer alan eylemler ve mahkeme sürecinde ortaya konan deliller doğrultusunda açıklandı.

KEREM Ç. ÖLDÜRMEDEN BERAAT ETTİ ANCAK ÖLEN GENCE ARAÇLA ÇARPIP YARALANMASINA NEDEN OLUP...

KEREM Ç. ÖLDÜRMEDEN BERAAT ETTİ ANCAK ÖLEN GENCE ARAÇLA ÇARPIP YARALANMASINA NEDEN OLUP MOTOSİKLETİNİ GASP ETTİ İÇİN TOPLAM 11 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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