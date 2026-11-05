Hırvatistan parlamento başkanı Gordan Jandrokovi ile Yaşar Güler arasında heyetler arası görüşme

görüşme çerçevesi:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

katılımcılar ve görüşme biçimi:

Toplantıda iki ülkeyi temsilen ilgili heyetler yer aldı ve görüşme resmi olarak heyetler arası formatta yürütüldü. Resmî açıklamalarda görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği bildirildi.

diplomatik bağlam ve önemi:

Böylesi yüksek düzeyli temaslar, savunma ve parlamenter ilişkilerde iletişim kanallarının canlı tutulması ve iş birliği zemininin korunması açısından önem taşıyor. Yaşanan görüşme, iki ülke arasındaki resmi temasların sürdüğünü gösteriyor.

Yaşar Güler ile Gordan Jandrokovi'nin buluşması, taraf heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir görüşme olarak kayda geçti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.