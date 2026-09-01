Pezeşkiyan: mutabakata dönüş olursa İran anında karşılık verecek

Pezeşkiyan'ın zirve mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde örgütün son 20 yıldaki rolüne vurgu yaptı ve ortak güvenlik sorunlarına çözüm üretme ile iş birliği platformu oluşturma işlevini öne çıkardı.

zirvede vurgulanan güvenlik tehditleri:

Pezeşkiyan, bölgenin bugün terörizm, şiddet içeren aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, uluslararası organize suç ve siber suçlar gibi çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca jeopolitik rekabetin yoğunlaşması, tek taraflı politikalar, askeri güç kullanımı, hukuk dışı yaptırımlar ile ekonominin ve teknolojinin araçsal kullanımı gibi eğilimlerin gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler için ciddi kaygılar doğurduğunu ifade etti.

saldırılar, 40 günlük direnç ve mutabakat zaptı:

Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail tarafından İran’a karşı gerçekleştirildiği belirtilen eylellere atıfta bulunarak 13 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026 tarihlerindeki saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olduğunu söyledi. Konuşmasında Minab’daki bir okula yapılan saldırıda 168 öğrenci ve öğretmenin katledildiğini ve Fars vilayetinin Lamerd şehrindeki stadyuma yönelik saldırının da örnekler arasında yer aldığını belirtti.

Pezeşkiyan, bu saldırılar karşısında İran’ın 40 gün süren yoğun bir direniş sergilediğini, ABD’nin önceden belirlenmiş hedeflerine ulaşamaması üzerine ateşkesin ve savaşın sona ermesinin zorunlu hale geldiğini anlattı. İlgili ateşkes görüşmelerinin Pakistan ve Katar aracılığıyla yaklaşık üç aylık bir süreç sonunda İslamabad Mutabakat Zaptı ile sonuçlandığını, ancak ABD’nin mutabakata bağlılığını kısa süre sonra terk ettiğini söyledi.

Pezeşkiyan, ABD’nin mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmesi durumunda İran’ın derhal karşılık vereceğini açıkça ilan etti ve İran’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda “mükemmel bir sicile” sahip olduğunu vurguladı.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİNDE, "ABD'NİN MUTABAKAT ZAPTI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLERİNE GERİ DÖNMESİ HALİNDE İRAN'IN DA DERHAL KARŞILIK VERECEĞİNİ BELİRTİYORUM" DEDİ.