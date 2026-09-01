küçükçekmece'de durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve çakar çıktı

olay ve müdahale:

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri yaya ve araç denetimleri kapsamında 31. Ağustos 2026 tarihinde Yarımburgaz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araç içinde ayrıca polis kayıtlarına göre çakar ve siren tertibatı bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin uygulaması sırasında olay yerinde alınan ön bilgiler ve yapılan inceleme, durumun sulh güvenliği ve trafik düzeni bakımından risk oluşturduğunu ortaya koydu.

denetim bulguları ve teknik tespitler:

Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre ele geçirilen silahlar ruhsatsız olarak kayda geçti. Araçta bulunan çakar tertibatının varlığı da, aracın yetkisiz biçimde özel donanım taşımış olduğunu gösterdi. Bu bulgular, ekiplerin durdurma kararının dayanağını oluşturdu.

idari işlem ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ile araç sahibine ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 346 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca soruşturma kapsamında T.Y.Ö., M.C.E. ve M.E. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün denetim uygulamaları kapsamında yürütülen soruşturma ve işlemler devam ediyor; yetkililer olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER