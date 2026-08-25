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Eyüpsultan sokaklarında akrobatik motosikletlere sıkı takip: 61 sürücüye ceza

İstanbul Emniyeti'nin sanal devriye çalışmasında Eyüpsultan'da akrobatik motosiklet yapan 61 sürücü tespit edilip 261 idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan sokaklarında akrobatik motosikletlere sıkı takip: 61 sürücüye ceza

Eyüpsultan sokaklarında akrobatik sürüşlere müdahale

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında şehir içi trafiği tehlikeye sokan akrobatik motosiklet kullanımlarına yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda ihlallerin yoğunlaştığı bölge olarak Eyüpsultan belirlendi.

Operasyonun detayları:

Çalışmalar sırasında akrobatik hareketlere ilişkin görüntü ve tespitler incelendi; buna göre 61 motosiklet ve 61 sürücü belirlendi. Ekipler, tespit edilen ihlallerle ilgili olarak sürücülere toplam 261 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenledi. Uygulama, sanal devriye yöntemleriyle takip edilen görsel materyaller üzerinden gerçekleştirildi.

Denetimin başını çeken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kaydedilen görüntülerin trafik güvenliği ihlallerine ilişkin delil niteliği taşıdığını ve bu tür eylemlerin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Adli süreç ve uygulanan yaptırımlar:

İhlaller nedeniyle 58 motosiklet sürücüsü, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi hükümleri doğrultusunda mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Bu madde, kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlike oluşturacak şekilde sevk ve idare edenleri kapsıyor.

Sevk edilen sürücülerden 58 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trafik birimleri, hem idari hem de adli süreçlerin sürdürülmesinin, tehlikeli sürüş alışkanlıklarının caydırılmasında etkili olacağını belirtti.

Yetkililer, benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin artarak süreceğini ve elde edilen delillerin trafik güvenliğinin sağlanmasında kullanılacağını kaydetti.

Eyüpsultan’da akrobatik hareket yapan 61 motosiklet sürücüsüne ceza

Eyüpsultan’da akrobatik hareket yapan 61 motosiklet sürücüsüne ceza

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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