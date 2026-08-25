Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1286 +0,05%
Bist 14.392,91 -0,75%
Altın Gram 7.259,76 -0,06%
EUR/USD 1,1666 -0,01%
Brent Petrol 88,07 -2,73%
--°

Cesarea'da güvenlik kamerası görüntüleri: Yanis Yushvaev benzin istasyonunda öldürüldü

Cesarea'da 40 yaşındaki Yanis Yushvaev'in öldüğü benzinlik saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı; polis operasyon başlattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Cesarea'da güvenlik kamerası görüntüleri: Yanis Yushvaev benzin istasyonunda öldürüldü

İsrail'in Caesarea kentindeki bir benzin istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda, 40 yaşındaki Yanis Yushvaev ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri İsrail basınında yer aldı.

görüntülerde neler görülüyor:

Yayımlanan kayıtlarda, elleri ceplerinde ilerleyen beyaz şapkalı bir kişinin benzin istasyonuna doğru yürüdüğü görülüyor. Yanis Yushvaev ile birlikte iki kişinin içeriden aynı anda çıktığı esnada saldırgan cebinden silahını çıkarıp ateş ediyor. Görüntülerde, Yushvaev'e yakın mesafeden isabet eden bir kurşunla başından vurulduğu ve yere yığıldığı anlar net şekilde kayda geçti.

saldırının sonucu ve müdahale:

Olay sonrası ağır yaralanan Yanis Yushvaev hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsrail medyası Yushvaev'i organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak, "Kafkas Mafyası’nın lideri" şeklinde tanımladı.

polis soruşturması ve aramalar:

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Emniyet birimleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki delilleri inceleyerek şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

İsrail basını tarafından &quot;Kafkas Mafyası&#039;nın lideri&quot; olarak gösterilen Yanis Yushvaev&#039;in benzin...

İsrail basını tarafından "Kafkas Mafyası'nın lideri" olarak gösterilen Yanis Yushvaev'in benzin istasyonunda öldürüldüğü saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyo...
images

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayı...
images

Eyüpsultan sokaklarında akrobatik motosikletlere sıkı takip: 61 sürücüye ceza
images

Afyonkarahisar'da sıkı denetim: kuralları ihlal eden 41 sürücüye yaklaşık 1,6 mi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde görüntülü sağlık hizmeti Manisa'da yaygınlaşıyor

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

Karasu sazlığı Ağrı eteklerinde kartpostallık manzara sunuyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi