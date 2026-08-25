Cesarea'da güvenlik kamerası görüntüleri: Yanis Yushvaev benzin istasyonunda öldürüldü

İsrail'in Caesarea kentindeki bir benzin istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda, 40 yaşındaki Yanis Yushvaev ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri İsrail basınında yer aldı.

görüntülerde neler görülüyor:

Yayımlanan kayıtlarda, elleri ceplerinde ilerleyen beyaz şapkalı bir kişinin benzin istasyonuna doğru yürüdüğü görülüyor. Yanis Yushvaev ile birlikte iki kişinin içeriden aynı anda çıktığı esnada saldırgan cebinden silahını çıkarıp ateş ediyor. Görüntülerde, Yushvaev'e yakın mesafeden isabet eden bir kurşunla başından vurulduğu ve yere yığıldığı anlar net şekilde kayda geçti.

saldırının sonucu ve müdahale:

Olay sonrası ağır yaralanan Yanis Yushvaev hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsrail medyası Yushvaev'i organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak, "Kafkas Mafyası’nın lideri" şeklinde tanımladı.

polis soruşturması ve aramalar:

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Emniyet birimleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki delilleri inceleyerek şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

İsrail basını tarafından "Kafkas Mafyası'nın lideri" olarak gösterilen Yanis Yushvaev'in benzin istasyonunda öldürüldüğü saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı.