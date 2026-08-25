Yatağa bağımlı hastalar için evde görüntülü sağlık hizmeti Manisa'da yaygınlaşıyor

Manisa Şehir Hastanesi'nden evde sağlıkta dijital adım

Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından başlatılan Online Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı, yaşlı, ağır psikiyatrik ve engelli hastaların tedavi ve izlem süreçlerini hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evde sürdürülmesini sağlıyor. Sistem, ilk değerlendirmeyi yerinde yapıp ardından rutin kontrolleri internet üzerinden görüntülü görüşmelerle gerçekleştirecek şekilde kurgulandı.

ilk değerlendirme ve uzak takip:

Evde Sağlık Birimi ekipleri, hizmet kapsamına alınan hastaları önce evlerinde ziyaret ederek detaylı bir fiziksel değerlendirme yapıyor. Bu ilk muayenenin ardından hastanın ağrı durumu, beslenme düzeni, ateş ve günlük yaşam aktivitelerindeki değişiklikler düzenli olarak dijital ortamda takip edilip hasta dosyalarına işleniyor. Rutin kontroller hasta ve hasta yakınlarıyla yapılan görüntülü görüşmelerle yürütülüyor; enjeksiyon ya da fiziksel müdahale gerektiğinde ekipler yeniden ev ziyareti gerçekleştiriyor.

kimler bu hizmetten yararlanıyor:

Uygulama öncelikle hastaneye nakli zor olan ve yatağa bağımlı yaşayan dezavantajlı gruplara yöneliyor. Hizmetin ana odağını yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar, demans, alzaymır, beyin kanaması ve iskemik atak sonucu günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalar oluşturuyor. Ayrıca doğum sırasında beyin travması geçirmiş, yaş sınırı gözetilmeksizin tamamen yatağa bağımlı engelliler ile dışarı çıkması güç ve ağır antipsikotik ilaç kullanan şizofreni gibi ağır psikiyatrik hastalar da uygulamadan aktif şekilde faydalanıyor.

Online görüşmeler sırasında eksilen ilaçlar ve beslenme mamaları tespit edilip temini sağlanıyor; uygun görülen durumlarda heyet raporu veya farklı branşlardan alınması gereken sağlık belgeleri hasta hastaneye gelmeden düzenleniyor. Böylece nakil stresi yaşanmadan, hastanın mevcut konforu korunarak tedavi süreçleri aralıksız devam ediyor.

Evde Sağlık Birimi sorumluları, gerektiğinde uzaktan görüntülü değerlendirmenin yetersiz kaldığı durumlarda hastanın hastane ortamına yönlendirildiğini belirtiyor. Hastanın tıbbi gereklilikleri saptandıktan sonra reçete ve rapor yenilemeleri de sistem üzerinden takip edilebiliyor.

ekipler, koordinasyon ve hasta deneyimi

Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Osman Altıparmak uygulamanın işleyişini anlattı. Altıparmak, "Hastalarımızı önce eve giderek, onları görerek değerlendiriyoruz. Daha sonraları da internetten bağlanarak bilgisayardan hastamız ve yakınına görüntülü olarak bağlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kendisi, uzaktan yapılan bağlantılarla hastanın ağrı, beslenme ve günlük yaşam aktivitelerindeki değişikliklerin takip edilip dosyalara işlendiğini vurguluyor.

Altıparmak, hizmetin hasta ve bakım verenlerin konforunu bozmadan sürdürüldüğünü belirterek, "Eksik olan ilaç, mama ya da desteklerimiz varsa hasta yakını ve hasta gelmeden kendi branşlarımızla ilgili raporlarını çıkarıyoruz" dedi. Doktor, bu hizmetin bir devlet görevi ve şefkat elinin uzatılması olduğunu aktararak, hastaların çoğunlukla "İyi ki devletim var" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiğini söyledi.

Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi Güler Yıldız ise hizmetin kapsamı ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler verdi. Yıldız, "Evde sağlık hizmeti tanısı konmuş; cihaza, yatağa, eve bağımlı olan hastaların evde aldıkları tıbbi hizmetleri kapsamakta" diyerek başvuruların 444 38 33 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapıldığını belirtti. Yıldız, ekip dağıtımlarının koordinasyon merkezi aracılığıyla mahallelere göre gerçekleştirildiğini ve şu an bin 40 hastanın takip edildiğini ifade etti.

Yıldız ayrıca palyatif bakım servisinin devreye girmiş olduğunu, uzaktan görüntülü görüşmelerle tıbbi gerekliliklerin izlendiğini ve gerekirse hastanın fiziksel olarak sağlık kuruluşuna yönlendirildiğini sözlerine ekledi.

Manisa Şehir Hastanesi'nin uyguladığı Online Evde Sağlık Hizmeti, ulaşım güçlüğü çeken, devamlı bakım gerektiren hastalar için hastane yükünü hafifleten; aynı zamanda hasta ve yakınlarına zaman, emek ve stres tasarrufu sağlayan bütüncül bir model olarak öne çıkıyor.

UZM. DR. OSMAN ALTIPARMAK