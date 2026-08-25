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Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

Leipzig/Halle soruşturmasında 14 Ağustos'ta batıda üçüncü insansız hava aracı ile 50 gram hexogen bulundu; soruşturma ve resmi açıklama bekleniyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

Leipzig/Halle soruşturmasında yeni bulgu

Alman medyası, Leipzig/Halle Havalimanı yakınlarında yürütülen soruşturmada üçüncü bir insansız hava aracı ile şüpheli patlayıcı madde bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili resmi açıklama henüz Başsavcılık Ofisi tarafından yapılmadı.

Olayın ayrıntıları:

Soruşturma kapsamında, olaydan 10 gün sonra, 14 Ağustos tarihinde havalimanının batı bölgesinde üçüncü bir İHA tespit edildi. Medya kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung kaynak göstermiş; bulunan patlayıcı maddenin yaklaşık 50 gram hexogen olduğu değerlendiriliyor.

Bu buluntu, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı çevresinde Antonov tipi bir kargo uçağına yönelik olduğundan şüphelenilen saldırı girişimiyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın bir parçası. Soruşturmacılar, İHA'nın Antonov uçağına saldırmak amacıyla gönderilmiş olabileceğini; saldırının ise fünyenin arızalanması nedeniyle başarısız olduğunu belirtiyor.

soruşturma süreci ve siyasi tepkiler:

Soruşturma, havalimanında 4 Ağustos'ta yaşanan alarm nedeniyle hava trafiğinin geçici olarak kapanmasına ve DHL'ye ait bir kargo uçağının inişinin iptal edilmesine yol açmıştı. Bilinmeyen bir cismin, Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarptığı; uçuşun daha sonra güvenli şekilde Hannover Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Alman hükümetinden gelen açıklamada, Başbakan Friedrich Merz hibrit saldırıların sorumlularının bedelini ödeyeceğini vurguladı ve hükümetin güvenlik yetkilileriyle yakın çalıştığını söyledi. Merz, kimin sorumlu olduğunun yakında açıklanacağını bildirdi.

Alman medyasındaki güvenlik kaynakları bazı şüpheleri Rus istihbaratı yönünde dile getirirken, Rusya iddiaları reddetti. Resmi makamlar soruşturmaya ilişkin detaylı bilgi vermeyi sürdürürken, Başsavcılık Ofisi'nin şu ana kadar herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmamış olması dikkat çekiyor.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ BUGÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HAVALİMANINDA BULUNAN PATLAYICI YÜKLÜ...

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ BUGÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HAVALİMANINDA BULUNAN PATLAYICI YÜKLÜ İNSANSIZ HAVA ARACI GİBİ "ALMANYA'YA YÖNELİK HİBRİT SALDIRILARIN" ARKASINDAKİ KİŞİ VE GRUPLARIN "BEDELİNİ ÖDEYECEKLERİNİ" İFADE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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