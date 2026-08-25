Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyor

işçilerin talepleri ve eylemin seyri:

Alacaklarının ödenmediğini iddia eden Doruk Madencilik çalışanları, 16 gündür Ankara’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapıyor. İşçiler, maaşlarının ve sosyal haklarının ödenmesi talebiyle düzenli nöbet tutarken, sürecin hızlanması için kamuoyunun dikkatinin cezbedilmesini amaçladıklarını belirtiyorlar.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bakanlık önündeki grubu ziyaret ederek destek verdi. Özel, basın ve siyasetin ilgisinin bulunduğu dönemde işçilere bakanlıktan randevu ve söz verildiğini, ancak ilgi kaybolduğunda verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı: "Basının ve siyasetin ilgisi olduğunda işçilere Bakanlıktan randevu veriliyor. Sözler veriliyor. Gözler başka tarafa çevrilince sözler tutulmuyor."

kayyım çağrısı ve sorumluluk çağrısı:

Özel, konuşmasında şirketlere kayyım atanması uygulamasındaki tutarsızlıklara dikkat çekti. Şirkete kayyım atanması gerektiğini belirterek, "Her yere kayyım atayanlar Yıldızlar’a da kayyım atayın. Gücünüz her yere yetiyor da SSS’e mi yetmiyor" ifadelerini kullandı ve yetkililere müdahale çağrısı yaptı.

yargı süreçleri ve siyasi değerlendirmeler:

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Aziz İhsan Aktaş Davası’na ilişkin değerlendirmesinde hukuki tartışmalara işaret etti. Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için istenen cezalara ve beraat kararlarına dikkat çekerek, "En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, suçlandığı 60 eylemin 56’sından beraat ediyor." dedi.

Özel, dava sürecine dair şu eleştiriyi paylaştı: "Aziz İhsan Aktaş diye birisine ’Sen suç örgütü liderisin’ dediler. ’Bu da senin örgütün’ dediler. Sonra da ’Böyle bir örgüt yokmuş’ dediler." Ayrıca, Aktaş’ın ilişkilendirildiği eylemlere ceza verilmediğini, bazı eylemlerde ise üst sınırdan ceza uygulanarak başkanların içeride tutulmaya çalışıldığını savundu. Örnek olarak, Rıza Akpolat’a 438 yıl ceza isteniyordu 20 yıl ceza verdiler ifadelerini kullandı ve istinaf ile Yargıtay süreçlerine işaret etti.

Özel, ayrıca Osman Kavala hakkında da görüş belirterek, "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı." dedi ve AİHM kararlarının bağlayıcılığına atıf yaptı: AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir.

Son olarak Özel, partiye ilişkin bilgi vererek YENİ Parti Genel Merkezinin 30 Ağustos tarihinde açılacağını söyledi ve vatandaşları üyeliğe davet etti: "Genel Merkez 30 Ağustos’ta kapılarını açıyor. Milletimizin kurulması talimatını ve adını verdiği parti, örgütlenmesini tamamlıyor. Tüm vatandaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz."

İŞÇİLERE ZİYARETTE BULUNAN YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL İSE, "BASININ VE SİYASETİN İLGİSİ OLDUĞUNDA İŞÇİLERE BAKANLIKTAN RANDEVU VERİLİYOR. SÖZLER VERİLİYOR. GÖZLER BAŞKA TARAFA ÇEVRİLİNCE SÖZLER TUTULMUYOR" DEDİ.