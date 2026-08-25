Türk Kızılay Kahire’de Gazze’den gelen hastalara yeni tedavi destekleri açıkladı

Kahire temasları ve ziyaret programı

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile birlikte Kahire’de tedavi gören Gazze’den tahliye edilen hastaları ziyaret etti. Hastalar ve refakatçileriyle bir araya gelen Yılmaz, sağlık çalışanlarıyla görüşerek tedavi süreçleri ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde öne çıkan görüşmeler:

Ziyaretler sırasında Türk Kızılay heyeti, Mısır Kızılayı yöneticileriyle bir araya gelerek Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarında yürütülen iş birliğini ele aldı. Görüşmelerde, sahadaki koordinasyon, hasta sevkleri ve sağlık tesislerinin işletme ihtiyaçları değerlendirildi.

Gazze sağlık altyapısının durumu:

Gazze Şeridi’nde sağlık sistemi ciddi baskı altında; sağlık tesislerine yönelik en az 445 saldırı kaydedildi ve 155 tesis hasar gördü. Bölgede hastanelerin yalnızca %47’sinin kısmen faaliyet gösterdiği, 2026 Ağustos itibarıyla yaklaşık 15 bin 600 hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunun bildirildiği belirtildi. Bölgedeki ölümlerin %72’sinin kadınlar ve çocuklardan oluştuğu verileri paylaşıldı.

Malzeme sevkiyatı ve sürdürülen destekler:

Türk Kızılay, Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında Ağustos ayında Filistin Kızılayı uhdesindeki Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 34 kalemten oluşan yaklaşık 10,5 milyon Türk Lirası değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. Daha önce bu iki hastanenin ilaç, tıbbi sarf malzemesi ile personel ve işletme giderleri 1 Ekim 2025’ten itibaren altı ay süreyle üstlenilmişti; destek, kapasitesinin üzerinde hizmet veren bu hastaneler aracılığıyla 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimini güvence altına aldı.

Yeni hasta destek programı:

Genel Başkan Yılmaz, Kahire’deki Filistin Kızılayı Hastanesi için tedavi masraflarını karşılayamayan hastalara yönelik üç aylık bir hasta destek programı başlatılacağını ve programın toplam bütçesinin yaklaşık 3,2 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı. Söz konusu hastane her yıl 20 binden fazla Filistinli hastaya hizmet veriyor ve 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den tedavi için Mısır’a gelen hastaların önemli bir bölümünü ağırlıyor.

Türk Kızılay’ın bölgeye yönelik sağlık yardımları:

7 Ekim 2023’ten bu yana Türk Kızılay’ın Gazze’ye ulaştırdığı sağlık desteğinin toplam değeri 85 milyon TL’yi aştı. Bu kapsamda bölgeye 6 ambulans, 68 bin 95 adet ilaç, 118 bin 28 medikal malzeme ve 13 bin 225 kan sarf malzemesi ve cihazı gönderildi. Gemiyle sevk edilen yardımlar arasında tam donanımlı sahra hastanesi, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri ile kan hizmetlerinde kullanılan aferez cihazı ve kan torba sistemleri yer aldı. Ayrıca Filistin Kızılayı’na bugüne kadar başta hastane ve ambulans hizmetleri olmak üzere toplam yaklaşık 50 milyon TL nakdi destek sağlandı.

Genel Başkan Yılmaz’ın mesajı:

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bir hekim olarak ve Türk Kızılay ailesi adına, burada özveriyle çalışan doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlı imkânlarla, sınırsız bir insanlıkla hizmet veriyorlar. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den binlerce Filistinli kardeşimiz tedavi için Mısır’a geldi. Bu hastane her yıl 20 binden fazla Filistinli hastaya kapısını açıyor. Ancak hastaların birçoğu, ihtiyaç duyduğu tedaviye maddi imkânsızlıklar nedeniyle ulaşamıyor. Sağlık, insani sorumluluğumuzun kalbinde yer alıyor. Bu nedenle tedavi masraflarını karşılayamayan hastalar için üç aylık yeni bir destek programı başlatıyoruz. Amacımız; hastalarımızın ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşması, sağlıklarına kavuşup ailelerine dönebilmesidir. Bütün bu çalışmaların arkasında milletimizin vicdanı ve bağışçılarımızın bize emanet ettiği iyilik var. Türk Kızılay olarak, Filistin Kızılayı ile omuz omuza, ihtiyaç devam ettiği müddetçe sahada olmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

Türk Kızılay’ın Kahire ziyareti ve açıklanan destek paketleri, Gazze’den sevk edilen ve tedaviye ihtiyaç duyan hastalara yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki işbirliğinin sürdürülmesi hedefleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ, MISIR TEMASLARI KAPSAMINDA KAHİRE'DE TEDAVİ GÖREN GAZZELİ HASTALARI ZİYARET ETTİ.