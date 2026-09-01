Afyonkarahisar'da FETÖ yalanıyla 2 milyonluk dolandırıcılıkta bir şüpheli tutuklandı

olayın ana hatları:

Afyonkarahisar'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, mağdura "FETÖ/PDY terör örgütüne adınız karıştı" yalanını söyleyen şahıslar bir vatandaşı telefonla kandırdı. Mağdur S.Y., evindeki yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim ettiğini bildirdi. Olayın duyulmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

operasyon ve yakalanmalar:

Yapılan saha ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin; 16 suç kaydı bulunan S.A.S., 4 suç kaydı olan O.A. ve bir suç kaydı bulunan O.K.Ö. olduğu tespit edildi. S.A.S. ve O.A.'nın Denizli'de bulunduğu bilgisi üzerine ortak bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda S.A.S., aracında başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı. Ele geçirilen eşyalar eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

engellenen girişim ve ek aydınlatılan suçlar:

Polis ekipleri ayrıca O.A.'nın Denizli'de yeni bir dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu belirledi ve müdahaleyle olay meydana gelmeden engellendi. Bu çalışmalar sonucunda üç ayrı suç aydınlatılırken, bir suçun oluşması önlendi.

soruşturmanın durumu ve adli süreç:

S.A.S., Denizli'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K.Ö. ise Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanıp Afyonkarahisar'a getirildi. Firari durumdaki O.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmayı yürüten birimler, mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer girişimlerin önlenmesi için saha denetimlerini ve istihbari takibi yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

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