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Afyonkarahisar'da geniş çaplı denetimde çok sayıda silah, uyuşturucu ve 35 aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da polis uygulamalarında 7 bin 239 kişi ile bin 565 araç sorgulandı; 35 aranan yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da geniş çaplı denetimde çok sayıda silah, uyuşturucu ve 35 aranan kişi yakalandı

uygulamanın kapsamı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 bin 239 şahıs ile bin 565 aracı sorguladı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

ele geçirilen silah, bıçak ve mühimmat

Uygulamalarda 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 98 fişek ele geçirildi. Ayrıca üzerinde bıçak taşıdığı tespit edilen 45 şahsa idari yaptırım uygulandı ve toplam 45 bıçak muhafaza altına alındı.

uyuşturucu ve para cezaları

Denetimlerde 5 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ile toplam 7,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında 71 şahıs ile 20 araca idari para cezası uygulandı.

hırsızlık operasyonu

İl merkezinde işyeri ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin yürütülen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 altın yüzük, çeşitli resmi evraklar ve 2 bin TL nakit para bulundu.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 7 BİN 239...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 7 BİN 239 ŞAHIS İLE BİN 565 ARAÇ SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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