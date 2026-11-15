Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, Kartepe mevkii İstanbul istikametinde iki otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.
müdahale ve ekiplerin çalışması:
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.
soruşturma süreci:
Kaza sonrası yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeler ve olayın detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
TEM OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE İKİ OTOMOBİL İLE BİR TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
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