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Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe mevkiinde iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, Kartepe mevkii İstanbul istikametinde iki otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

soruşturma süreci:

Kaza sonrası yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeler ve olayın detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

TEM OTOYOLU&#039;NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE İKİ OTOMOBİL İLE BİR TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

TEM OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE İKİ OTOMOBİL İLE BİR TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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