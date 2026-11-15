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Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek deplasmanda üç puanı aldı; maçta Zafer Uysal kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

maç özeti:

Karşıyaka deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip son bölümlerde skoru lehine çevirmeyi başardı. Maçın hakem heyeti Ertugrul Kösterelioğlu, Yunus Yalçın ve Mehmet Akif Doğrusöz olarak görev yaptı.

gol düğümü ve maçın akışı:

İlk yarıda Karşıyaka'dan Erhan Öztürk (dk. 30) ile gelen gol konuk ekibi öne geçirdi. İkinci yarıda Bucaspor 1928'de Oğuz Taylan (dk. 62) skoru eşitledi. Bu golün hemen ardından Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın son bölümünde Ömer Faruk (dk. 82) Karşıyaka'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Bucaspor 1928 sahaya Muhammet Furkan, Dorukhan, Buğra, Hasancan (Berke dk. 57), Umut, Muzaffer, Ahmet Yusuf (Arda dk. 87), Muammer Kağan (Şehmus dk. 76), Aybars (Dora dk. 76), Oğuz, Mete on biriyle çıktı; teknik direktör Yasin Güleryüz idi. Karşıyaka ise Burak, Efe Utku (Enes dk.46), Gökdeniz, Ensar, Erol, Mücahit, Mevlüt (Ömer Faruk dk. 76), Samet, Erhan, Tuğay (Emircan dk. 37), Eren Arda (Selim dk. 87) kadrosuyla sahadaydı; teknik direktör Zafer Uysal olarak kaydedildi.

Maçta sarı kart gören oyuncular Hasancan Yıldız, Berke Örer (Bucaspor 1928) ile Samet Sargın, Erol Zöngür (Karşıyaka) oldu. Karşıyaka cephesinin kırmızı kartı ise maçın dönüm noktalarından biri olarak Zafer Uysal (dk. 63) kayıtlara geçti.

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 12. HAFTA MÜCADELESİNDE DEPLASMANDA BUCASPOR 1928 2-1 MAĞLUP...

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 12. HAFTA MÜCADELESİNDE DEPLASMANDA BUCASPOR 1928 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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