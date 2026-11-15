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Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Sultangazi Sultançiftliği'nde bir markete müşteri gibi giren şüpheli, tıraş makinesini kutusundan çıkarıp giysisine sakladı; boş kutu rafta kaldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

olayın gelişimi:

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayda, markete müşteri gibi giren bir kişi rafları dolaştıktan sonra bir tıraş makinesi aldı. İddiaya göre şüpheli, mağaza içinde zaman zaman güvenlik kameralarını kontrol etti, daha sonra paravanın arkasına geçerek ürünü kutusundan çıkardı ve cihazı kıyafetinin içine sakladı.

hırsızlık anı güvenlik kamerasında:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin raftan aldığı kutuyu boş şekilde geri rafa bıraktığı, kameraları gözetlediği ve paravanın arkasında ürünü giysisine yerleştirdiği görülüyor. Görüntülerde şahsın hiçbir şey olmamış gibi mağazadan ayrılması ve rafta kutunun kalması da net biçimde kaydedildi.

mağaza içindeki davranış ve izler:

Görüntüler, şüphelinin mağaza içindeki hareketlerinin planlı olduğunu düşündürüyor; raflar arasında dolaşma, kameraları kontrol etme ve ürünü kutusundan çıkarıp boş kutuyu rafa koyma adımları dikkat çekici. Olay sonrası mağazada geride kalan kutu, hırsızlığın izini gösteriyor ve kayıtlar durumu belgeliyor.

Sultangazi’de markette tıraş makinesi hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de markette tıraş makinesi hırsızlığı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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