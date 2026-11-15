Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı

Garip köyü yol ayrımında trafik kazası

Bingöl'de, Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirerek yaralıları stabilize etti. Yaralılar daha sonra ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi gören yaralıların durumu hakkında yetkililerden gelen bilgiler takip ediliyor; olay yerindeki ilk bulgular ve ekip müdahaleleri kayıt altına alındı.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.