Dolar 50,3456 +0,13%
Euro 55,5688 -0,09%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,55 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı

Garip köyü yol ayrımında trafik kazası

Bingöl'de, Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirerek yaralıları stabilize etti. Yaralılar daha sonra ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi gören yaralıların durumu hakkında yetkililerden gelen bilgiler takip ediliyor; olay yerindeki ilk bulgular ve ekip müdahaleleri kayıt altına alındı.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN...

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi
images

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı
images

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı
images

Alkollü, ehliyetsiz sürücünün sahte plakalı motosikleti yaya geçidinde beş kişiy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı