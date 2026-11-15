Dolar 50,3456 +0,13%
Euro 55,5688 -0,09%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,55 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

Turgutalp Mahallesi'nde saat 19.30'da başlayan yangın kısa sürede bitişik dört eve daha sıçradı; 10 kişi dumandan etkilendi, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

yangının başlangıcı ve yayıldığı evler:

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesinde, saat 19.30 sıralarında bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikte bulunan dört eve daha sıçrayarak toplam 5 evi etkiledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışmaları:

Yangının büyümesi üzerine İnegöl ve Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde ve ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer yapılara sıçramasını önlemek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Olay yerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; yetkililer çevredeki vatandaşlara güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu. Yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin incelemeler ilerleyen saatlerde yapılacak.

Bursa’da 5 ev alevlere teslim oldu : 10 kişi dumandan etkilendi

Bursa’da 5 ev alevlere teslim oldu : 10 kişi dumandan etkilendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı
images

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı
images

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı
images

Alkollü, ehliyetsiz sürücünün sahte plakalı motosikleti yaya geçidinde beş kişiy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

Engelsiz mutfakta kurabiye, eşitlik ve dayanışma pişirildi

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı