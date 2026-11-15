İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

yangının başlangıcı ve yayıldığı evler:

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesinde, saat 19.30 sıralarında bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikte bulunan dört eve daha sıçrayarak toplam 5 evi etkiledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışmaları:

Yangının büyümesi üzerine İnegöl ve Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde ve ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer yapılara sıçramasını önlemek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Olay yerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; yetkililer çevredeki vatandaşlara güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu. Yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin incelemeler ilerleyen saatlerde yapılacak.

Bursa’da 5 ev alevlere teslim oldu : 10 kişi dumandan etkilendi