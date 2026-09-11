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Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yönetim: hız ve koordinasyona vurgu

Vali Dr. Naci Aktaş, Kaymakamlar Toplantısı'nda kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun vatandaş odaklı sürdürülmesini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yönetim: hız ve koordinasyona vurgu

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yönetim: hız ve koordinasyona vurgu

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Kaymakamlar Toplantısı'nda, il genelinde kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı ve öncelikli hizmet alanlarında koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

toplantının odağı:

Gündemde, ilçelerde devam eden projeler ile vatandaşların ihtiyaçlarına dönük yürütülen faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde sunulması vardı. Katılımcılar, mevcut hizmet süreçlerinin hızlandırılması, bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ve kaynakların daha stratejik kullanılmasına yönelik görüşlerini paylaştı. İlçe bazlı sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapılarak çözüm önerileri tartışıldı.

hizmette öncelikler ve talimatlar:

Vali Aktaş, kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, tüm birimlere hizmetlerin vatandaş odaklı anlayışla, kararlılıkla sürdürüleceğine dair talimat verdi. Ayrıca ilçelerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların takip edilmesi, kurumlar arası iletişim ve eşgüdümün artırılması gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda, belirlenen önceliklere ilişkin uygulama adımları belirlenip ilgili birimlere sorumluluklar dağıtıldı.

Valilik, alınan kararların hayata geçirilmesini ve il genelinde hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak üzere yakın takip yapacağını açıkladı.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ, KAMU HİZMETLERİNDE HIZ, ETKİNLİK VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ, KAMU HİZMETLERİNDE HIZ, ETKİNLİK VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, HİZMETLERİN VATANDAŞ ODAKLI ANLAYIŞLA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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