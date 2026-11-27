Proje ve uygulama:

Silopi ilçesi Çardaklı köyünde hayata geçirilen proje kapsamında, 550 dekarlık mera alanına gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulama, meraların ot verimini ve toprak sağlığını iyileştirerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve hedefler:

Programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı. Yetkililer, projenin meraların verimliliğini artırarak bölge üreticilerinin sürdürülebilir hayvancılık yapmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin uygulanmasında emeği geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür edildi ve çalışmaların köydeki üreticilere ve hayvancılık faaliyetlerine fayda sağlaması temennisinde bulunuldu.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİ ÇARDAKLI KÖYÜNDE, MERA VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK AMACIYLA 550 DEKARLIK ALANI KAPSAYAN PROJE KAPSAMINDA GÜBRE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.