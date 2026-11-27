Aşılama çalışmaları yerinde yürütülüyor:

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve brusella aşılaması planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Yürütülen uygulamalarla amaç, hayvanların hastalıklara karşı korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin azaltılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Aşılamalar kayıt altına alınıyor ve saha ekipleri çiftçilerle koordineli çalışıyor.

Hedefler ve uygulama süreci:

Çalışmaların temel hedefi, hayvan sağlığı ve refahını korumak ile hayvancılık faaliyetlerini desteklemektir. İlçe müdürlüğü ekipleri saha ziyaretleri, aşı uygulamaları ve gerekli kontrolleri titizlikle yürütüyor; uygulama sonrası takip ve kayıt işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

Denetim, takip ve bilgilendirme:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele için aşılama, kontrol ve takip çalışmalarının titizlikle sürdüğü vurgulandı. Çiftçilerin aşı takvimine uyması ve şüpheli vakaları bildirmesi, hem hayvan sağlığı hem de üretim güvenliği açısından önem taşıyor.

AFYONKARAHİSAR'IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK ŞAP VE BRUSELLA AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.