Şule Yüksel Şenler okul kütüphanesi törenle açıldı

Afyonkarahisar'da Yakup Evren Ortaokulu bünyesinde, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan 'Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi' düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni kütüphane, okuldaki öğrencilerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla eğitim alanına entegre edildi.

Açılış töreni:

Törene Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ile il protokolü katıldı. Açılış öncesinde İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi ve duaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin kapıları resmi olarak açıldı.

Kütüphanenin hedefleri:

Yeni kütüphanenin öncelikli hedefi, öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmasına destek olmak ve eğitim hayatlarına doğrudan katkı sağlamaktır. Kütüphanenin okul içindeki konumu ve sağlayacağı kaynaklar, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli kullanmalarına yardımcı olacak şekilde planlandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından hayata geçirilen bu tür projeler, eğitimde sivil toplum katkısının somut örnekleri arasında yer alıyor ve okul-kurum iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

AFYONKARAHİSAR’DA YAKUP EVREN ORTAOKULU BÜNYESİNDE ŞULE YÜKSEL ŞENLER VAKFI TARAFINDAN YAPTIRILAN "ŞULE YÜKSEL ŞENLER OKUL KÜTÜPHANESİ" DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.