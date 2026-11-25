Medya diliyle şiddete karşı: kadının onuru toplumun ortak sorumluluğu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen 'Ekranın Dili, Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk' panelinde medyanın rolüne dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Panel Girişimci Anadolu Kadınları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi ve Daniş konuşmasında önce dün akşam Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Medyanın dili ve toplumsal etkisi:

Daniş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri, aileyi ve toplumsal huzuru koruma iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Şiddetin insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlal olduğunu vurgulayan Daniş, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel mağduriyetleri değil aileyi, çocukları ve toplumun ortak vicdanını etkileyen toplumsal bir yara olduğunu söyledi.

Medyanın olayları algılama biçimini, değer yargılarını ve davranış kalıplarını etkileyen güçlü bir toplumsal aktör olduğuna dikkat çeken Daniş, bir haber başlığının, seçilen bir görselin veya anlatım tarzının şiddetin nasıl algılanacağını doğrudan biçimlendirdiğini ifade etti. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği veya mağdurun sorgulandığı anlatımların toplumsal duyarlılığı zedeleyeceğini söyledi; buna karşılık insan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan bir yayıncılık dilinin toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Uygulamada atılan adımlar:

RTÜK olarak 2024 yılında hazırladıkları 'Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler' başlıklı rehberin sekiz maddeden oluştuğunu ve ana temalarının 'Güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat' olduğunu anımsatan Daniş, bu ilkeleri ulusal yayıncılar ve haber ajanslarıyla paylaşmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Sakarya'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili' programını düzenlediklerini ve Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan'a katkıları için teşekkür ettiğini söyledi.

Daniş, Şubat 2025'te RTÜK Başkan Vekili Deniz Güçer koordinasyonunda düzenlenen 'Medyada Kadın Temsili Çalıştayı'nda 150 katılımcıyla sekiz ayrı çalışma masasında kadın temsili, medya dili ve dijital şiddet gibi başlıkların ele alındığını; çalıştay sonuçlarının yayınlandığını bildirdi. Radyo ve televizyon kuruluşlarında kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirici yayınlara her ay en az 90 dakika yer verilmesinin zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Önümüzdeki dönemde 5. Ulusal Eylem Planı'nı kapsayan medya çalışmalarına yönelik etik yayıncılık eğitimleri, 'Akıllı İşaretler Uygulama Rehberi' güncellemesi, destek mekanizmalarının yayınlarda görünürlüğünün artırılması ve zorunlu yayınların izlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Daniş, medyanın kullandığı dilin bir kadının hayatını, bir çocuğun dünyasını ve bir ailenin geleceğini etkileyebileceğini vurgulayarak bu sorumluluğun altını çizdi.

Konuşmasında kültürel ve tarihi referanslara da yer veren Daniş, 'Köklü tarihimizde hükümdarların eşlerine ve kadınlara hitaplarında kullandıkları 'Ben sizin hanınızım, eşim de benim hanım' ifadesinin kadına verilen değerin izlerini taşıdığını' hatırlattı. İnanç dünyamızda 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla anneliğin yüceltilmiş olduğunu, bunun kadın, aile ve toplum hayatının temel direklerinden biri olarak görülmesine katkı sağladığını söyledi. Bu mirasın bugünkü çabalara büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Daniş ayrıca küresel ve coğrafi acılara dikkat çekerek Gazze'de yaşanan insani trajediyi andı. Filistinli anne Nibal El Hissi'nin 'Bu özgürlüğün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum' sözlerini aktararak, savaşın ve zorunlu göçün kadınlar ve kız çocukları üzerindeki ağır yüküne dikkat çekti. 'Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez, değişmemelidir' diyerek evrensel bir sorumluluk çağrısı yaptı.

Programda RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Saba Gizem Utlu, akademisyenler ve davetliler yer aldı. Daniş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuk, kamu politikaları, toplumsal farkındalık ve medyanın dilinin birlikte işlemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi ve RTÜK'ün bu alandaki uygulama ve eğitim çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

PANELDE KONUŞAN RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN İNSAN ONURUNU, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ, AİLEYİ VE TOPLUMSAL HUZURU KORUMA İRADESİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.