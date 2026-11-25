Sera kurulumunda son aşama:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen sera projesinde kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seraların örtülerinin çekilmesi ile birlikte montaj ve hazırlık işlemlerinde önemli bir ilerleme kaydedildi; bu gelişme projenin kurulum safhasında son aşamaya gelindiğini gösteriyor.

Üreticilerle yerinde değerlendirme:

Projenin başlangıcından itibaren çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, kurulumuna sona yaklaşılan seralarda incelemelerde bulundu. Ziyarette kurulumun mevcut durumu değerlendirildi ve üreticilerin görüş ile talepleri dinlendi; saha gözlemleri, devam eden çalışmaların sahadaki karşılığını netleştirdi.

Hedefler ve uygulamaya yönelik beklentiler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje kapsamında üretimde verimliliğin artırılması, örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedeflerini önceliklendiriyor. Kurulum sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu hedeflere yönelik eğitim, teknik destek ve izleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

SERA PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ