son durum:

Trabzon'da dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışmalarla kent genelinde hayat normale döndü. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Karayolları, TİSKİ, DSİ ve itfaiye ekipleri su tahliyesi, yol açma ve tahliye çalışmalarına öncelik verdi. Sabah saatlerine doğru suyun çekilmesi ve yolların yeniden ulaşıma açılmasıyla günlük akış büyük ölçüde sağlandı.

müdahaleler ve kapanan yollar:

Aşırı yağış sonrası il genelinde çok sayıda su baskını, toprak kayması ve heyelan görüldü; bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapandı. Özellikle Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Eren Bülbül Tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan, yolun akşam saatlerinde kapanmasına neden oldu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak ve çamuru temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Beşikdüzü-Şalpazarı ve Vakfıkebir-Beşikdüzü gibi bazı bağlantı yollarında gece boyunca çalışma sürdü. Beşikdüzü Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Vakfıkebir-Beşikdüzü arasındaki iç yolun göle dönmesi nedeniyle de rögar açma ve su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

yağış miktarları ve kritik noktalar:

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre en fazla yağış Beşikdüzüne düştü; ilçede metrekareye 68,8 kilogram yağış kaydedildi. Bunu metrekareye 64,52 kilogram ile Çarşıbaşı Yoroz ve 61,8 kilogram ile Trabzon Bölge ölçüm istasyonu izledi. Diğer ölçümler arasında Arsin 58, Ortahisar 54,69, Vakfıkebir-Hamzalı 54,44 kilogram değerleri yer aldı.

Ortahisar ilçesindeki 1 No’lu Beşirli Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle kopan toprak ve kaya parçaları park halindeki 5 araca devrildi; araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaymaklı Mahallesi'nde istinat duvarı çökmesi sonucu özel bir otomotiv firmasında çalışan Y.K. (51) isimli kişi toprak altında kalarak yaralandı; şahıs KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şiddetli yağıştan etkilenen diğer ilçeler arasında Yomra, Sürmene, Vakfıkebir ve Beşikdüzü bulunuyor. Vakfıkebir'de Caferli-Rıdvanlı Mahalleleri Grup Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar açıldı. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması nedeniyle Orta Mahalle ve Soğuksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı; bu nedenle Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş bölümünde, yoğun yağış sonrası meydana gelen su birikintileri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin rögar açma çalışmalarıyla giderildi ve ulaşım normale döndü.

altyapı tartışması ve beklentiler:

Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini yitirmesi ve ekiplerin müdahaleleriyle günlük yaşam yeniden işler hale gelirken, yöre halkı bir kez daha altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Vatandaşlar, yağmur sularının denize ulaştırılması ve benzeri su tahliye sistemlerinin güçlendirilmesi için kalıcı çözümler beklediklerini dile getirdi. Yerel yönetimler ise hasar tespit ve altyapı onarım planlarına öncelik vereceklerini belirtti.

Yetkililer, gece boyunca süren çalışmalar sayesinde can kaybı bildirilmediğini ve birçok noktanın kısa sürede ulaşıma açıldığını vurgularken; tekrarlayan sağanaklar karşısında altyapı yatırımlarının önemine işaret ediyor.

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