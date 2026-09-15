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Afyonkarahisar'da okul çevrelerinde huzur ve güven için geniş çaplı denetim

Afyonkarahisar’da 72 ekip ve 180 personelle okul çevreleri, parklar ve iş yerlerinde geniş çaplı denetim yapıldı; 261 ve 646 kişi sorgulandı, 2 aranan yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da okul çevrelerinde huzur ve güven için geniş çaplı denetim

Afyonkarahisar'da okul çevrelerinde huzur ve güven için geniş çaplı denetim

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri amacıyla il genelinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya 72 ekip ve timde görevli 180 personel katıldı.

denetimin kapsamı:

İl merkezindeki kontrollerde 19 park ve bahçe, 60 okul çevresi, 15 kafe, 13 tekel bayii, 9 tütün işletmesi, 6 internet kafe ve 4 oyun salonu kontrol edildi. Bu alanlarda yapılan sorgulamalarda 261 şahıs ve 58 araç kontrol edildi.

İlçelerde ise 147 okul ve çevresi, 16 metruk bina, 38 kafe, 7 internet kafe, 29 park ve bahçe, 8 oyun salonu, 2 iddia bayii ve 26 market-büfe denetlendi. Ekipler tarafından ilçelerde toplam 646 şahıs sorgulaması yapıldı.

yakalamalar ve sonuç:

Yapılan kontrollerde, 6284 sayılı kanun kapsamında aranan 1 şahıs ile "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı. Arananların yakalanması, denetimlerin hedeflenen risk unsurlarına yönelik etkinliğini gösterdi.

Emniyet yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Uygulamanın saha genişliği ve yakalanan şahıslar, kolluk kuvvetlerinin okul çevreleri ve gençlere yönelik önleyici çalışmalarına işaret ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE...

AFYONKARAHİSAR’DA ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ, PARKLAR, BAHÇELER VE İŞLETMELERE YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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