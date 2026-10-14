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Afyonkarahisar'da serin ve yağışlı hafta bekleniyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Afyonkarahisar'da sabah erken başlayan yağış hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek; sıcaklıklar 10-14 derece.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar'da serin ve yağışlı hafta bekleniyor

Afyonkarahisar'da yağış sabahın erken saatlerinde başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen yağış, sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Kent merkezinde başlayan yağışın gün boyu sürmesi ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Hava tahmini:

Yetkililerin paylaştığı meteorolojik veriler doğrultusunda Afyonkarahisar'da hafta boyunca hava sıcaklıklarının 10 ila 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölge genelinde yağışlı ve serin hava hakim olacak.

Beklenen etkiler:

Yağış ve düşen sıcaklıklarla birlikte şehirde hissedilir bir soğuma yaşanacağı belirtiliyor. Vatandaşların ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN AFYONKARAHİSAR’DA BEKLENEN YAĞIŞ SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE...

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN AFYONKARAHİSAR’DA BEKLENEN YAĞIŞ SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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