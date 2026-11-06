Afyonkarahisar’da sessiz vedalar: öğretmen Ayşe Sena Demir uğurlandı

Afyonkarahisar'da uğurlama töreni
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Duygusal vedalar:
Tören boyunca yakınlarının ve tanıyanların gözyaşları ön plana çıktı; katılımcılar sessiz bir biçimde öğretmene veda etti.
Kayıpların anılması:
Olay, Afyonkarahisar'da geniş yankı uyandırdı; saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, aralarından biri olan Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlanmış oldu.
Afyonkarahisar'daki katliamda vefat eden öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!