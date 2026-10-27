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Afyonkarahisar'da tüketici sağlığı için İhsaniye ve Sandıklı'da kapsamlı gıda denetimi

Afyonkarahisar'da İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri, Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı'da gıda işletmelerinde hijyen ve mevzuat uygunluğu denetimi yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da tüketici sağlığı için İhsaniye ve Sandıklı'da kapsamlı gıda denetimi

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar'da İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gerçekleştirilen resmî kontrollerin temel amacı gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması olarak açıklandı.

Kontrollerde öne çıkan noktalar:

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygunlukları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan resmi kontroller, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında teknik personel tarafından gerçekleştirildi ve bulgular kayıt altına alındı.

Denetimlerin yaygınlığı ve önemi:

Yetkililer, denetimlerin il genelinde devam ettiğini vurguladı; amaç halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması olarak belirtildi. Bu kapsamlı kontrollerin işletmelerde mevzuata uyumun izlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA...

AFYONKARAHİSAR’DA GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA BOLVADİN, İHSANİYE VE SANDIKLI İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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