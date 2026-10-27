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Mahalleye yeni soluk: Yavuzselim kapalı pazar ve gençlik merkezi

Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim'de 4.500 m² taban ve 7.200 m² inşaat alanına sahip, 234 tezgahlı kapalı pazar ile kütüphane ve gençlik merkezini yüzde 80 tamamladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mahalleye yeni soluk: Yavuzselim kapalı pazar ve gençlik merkezi

Yavuzselim'de yaşam kalitesine yönelik kapsamlı yatırım

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir kent haline getirme hedefiyle ulaşımdan altyapıya kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. 2019'dan bu yana Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Bağlaraltı pazar alanlarını hizmete açan belediye, şimdi Yavuzselim Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar ve gençlik merkezi kazandırıyor.

projenin mimari ve kapasite detayları:

Yıkılan pazar alanının yerine inşa edilen yapı, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerinde ve toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olarak tasarlandı. Zemin kat, 234 tezgahlı modern bir pazar alanı ve teknik birimlere ayrılırken; birinci katta kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya gibi sosyal kullanım alanları yer alacak.

sosyal donatı ve mahalle yaşamına etkisi:

Planlanan donatılar, binayı yalnızca ekonomik bir mekan olmaktan çıkarıp, gençlerin buluştuğu, çocukların eğitim ve okuma imkanına kavuştuğu, ailelerin dinlenip sosyalleştiği bir yaşam merkezine dönüştürecek. Bu yaklaşım, Yıldırım Belediyesi'nin mahalle ölçeğinde sürdürülebilir sosyal etki yaratma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla alanın sadece pazar işlevinden öte bir buluşma noktası haline geleceğini vurguladı. Başkan Yılmaz, söz konusu inşaatın şu anda %80 oranında tamamlandığını belirterek, merkezin yakın zamanda hizmete açılacağını ifade etti.

İnşaat sürecinin aralıksız devam ettiği tesiste güvenlik, erişilebilirlik ve modern altyapı unsurlarına öncelik veriliyor. Böylece hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak, uzun vadede bölgenin sosyal dokusuna katkı sağlayacak bir yatırım hedefleniyor.

Yıldırım Belediyesi'nin benzer projeleri 2019 sonrası dönemde hayata geçirerek mahallelerdeki yaşam standardını yükseltmesi, Yavuzselim yatırımıyla sürmüş olacak. Proje tamamlandığında hem ekonomik hareketlilik hem de sosyal imkanlar açısından mahalleye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

YILDIRIM’I DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR KENTE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN; ULAŞIMDAN ALTYAPIYA...

YILDIRIM’I DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR KENTE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN; ULAŞIMDAN ALTYAPIYA KADAR HER ALANDA GELİŞTİRDİĞİ PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK YATIRIMLARINI DA SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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