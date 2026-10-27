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Medilines hastanesinden Karakoçanlı kadınlara meme kanseri eğitimi

Elazığ Medilines Hastanesi, Karakoçan'da düzenlediği seminerde meme kanserinde erken teşhis ve farkındalığın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Medilines hastanesinden Karakoçanlı kadınlara meme kanseri eğitimi

Karakoçan'da düzenlenen seminerde amaç sağlık bilincini artırmak:

Elazığ Medilines Hastanesi, toplumda sağlık bilincini yükseltmek ve hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak hedefiyle Karakoçan ilçesinde bir bilgilendirme semineri düzenledi. Etkinlik, bölgedeki kadınları hedef alarak meme kanserine yönelik temel bilgileri aktaracak şekilde planlandı.

Uzmanlar hangi konulara değindi:

Seminere Op. Dr. Fatih Erol ve Op. Dr. Feridun Baysal katıldı. Uzmanlar, katılımcılara meme kanserinin anatomisi ve fizyolojisi hakkında açıklamalar yaptı; tanı süreçleri, muayene yöntemleri ve koruyucu yaklaşımlar hakkında bilgilendirme sağladı.

Erken teşhis ve istatistiksel vurgu:

Op. Dr. Erol, konuşmasında Ekim ayının meme kanserinde farkındalık ayı olduğunu hatırlattı ve meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Erol, meme kanserinin günümüzde akciğer kanserini geçerek dünyada en sık görülen kanser çeşidi haline geldiğini ve her 8 kadından 1'inin yaşamı boyunca meme kanserine maruz kaldığını belirtti.

Uzmanlar, meme kanserini tamamen engelleme olanağının sınırlı olduğunu ancak erken fark edilmesi halinde hastanın yaşam kalitesini ve sağkalım şansını koruyacak tedavi seçeneklerinin mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Toplumsal bilinç ve sonuç:

Etkinlikte katılımcılara düzenli kendi kendine muayene alışkanlığı, düzenli kontroller ve şüphede erken başvuru gibi pratik öneriler iletildi. Seminerin sonunda sağlık kuruluşu temsilcileri, halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti ve katılımcılara sağlıklı günler diledi.

ELAZIĞ&#039;IN KARAKOÇAN İLÇESİNDEKİ MEDİLİNES HASTANESİ TARAFINDAN MEME KANSERİNE YÖNELİK SEMİNER...

ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİNDEKİ MEDİLİNES HASTANESİ TARAFINDAN MEME KANSERİNE YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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