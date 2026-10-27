Isparta-Antalya kara yolunda devrilen otobüste yedek şoför yaşamını yitirdi

Kaza yeri ve yolcu durumu:

Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kurtarma ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki müdahaleler devam ediyor; ekiplerin tespitleri ve resmi açıklamalar bekleniyor.

ISPARTA ANTALYA KARA YOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ 7 KİŞİNİN İSE YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ