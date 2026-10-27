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Hortum şantiyeyi yerinden söktü: Mazı Dağı'ndan Kepez'e uzanan yıkım

Kepez'de Mazı Dağı'ndan başlayan hortum, seyir terası ve şantiye alanında ağır tahribata yol açtı; konteynerler savruldu, 4 işçi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hortum şantiyeyi yerinden söktü: Mazı Dağı'ndan Kepez'e uzanan yıkım

Hortum şantiyeyi yerinden söktü: Mazı Dağı'ndan Kepez'e uzanan yıkım

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde başlayan hortum, Mazı Dağı seyir terasını yerle bir ettikten sonra çevredeki birçok yapıyı tahrip ederek bir inşaat alanına ulaştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre hortumun yol açtığı hasar, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Şantiye ve konteynerlerin vurulması:

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki inşaat alanında hortumun devirdiği tonlarca ağırlığındaki kule vinci, sahadaki düzeni tamamen bozdu. Hortumun kuvvetiyle vinç devrildikten sonra, işçilerin kaldığı iki konteyner bulunduğu yerden koparılarak metrelerce uzağa savruldu. Konteynerlerin içinde ve çevresinde bulunan işçiler etrafa savruldu; olay sonrası ekipler yoğun arama-kurtarma çalışması başlattı.

Can kaybı ve müdahale:

Adrese sevk edilen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri saha çalışmasına hemen başladı. Yapılan aramalarda konteyner içinde ve etrafa savrulan kişiler bulunurken, 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 işçi ise kaldırıldıkları Antalya Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak ayrıca bir işçinin tedavisine devam edildiği bilgisi verildi. Ölen işçilerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililerce 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ve geride kalan tahribat:

Hortumun Mazı Dağı'ndaki seyir terasını vurduğu anlar, tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masaları, sandalyeleri, şemsiyeleri ve çöp konteynerlerini savurduğu, personelin panik yaşadığı görülüyor. Gün ağarınca alanda ortaya çıkan hasar, ağaçların yerlerinden sökülmüş, bazı kamelya ve masaların metrelerce uzağa taşınmış olduğu, yol kenarındaki demir bariyerlerin dahi ezildiği biçimde gözlendi.

Saha ekipleri, hortumun izlediği güzergâh boyunca hasar tespit çalışmalarına devam ediyor; olayla ilgili soruşturma ve temizleme çalışmaları sürüyor.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE SEYİR TERASINI YERLE BİR ETTİKTEN SONRA ÖNÜNE GELEN HER ŞEYİ YIKIP...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE SEYİR TERASINI YERLE BİR ETTİKTEN SONRA ÖNÜNE GELEN HER ŞEYİ YIKIP GEÇEN HORTUMUN ARKADA BIRAKTIĞI İZLER GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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