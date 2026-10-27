Yağmur sonrası kaygan yolda tır bariyerlere çarptı, devrilmekten kurtuldu

İzmir Çevreyolu'nda kayma ve çarpma anı:

Dün İzmir'in Bayraklı ilçesi İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkiinde meydana gelen kazada, yağmurla ıslanan yolda ilerleyen bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce savrulma sonra yol kenarındaki beton bariyerlere çarpma sonucu durdu.

Çarpmanın etkisiyle araç devrilme tehlikesi yaşadı ancak son anda devrilmekten kurtuldu. Kaza sahası, bariyerlerin hasar gördüğü, tırın ise kontrol dışı hareket ettiği bir görüntü sergiledi.

Kaza anı kayıtları ve görsel kanıtlar:

Kaza, tırın arkasında seyreden başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın kayarak savrulduğu, doğrultusunu yitirdiği ve beton bariyerlere çarptığı anlar açıkça görülüyor. Kayıtlar, olayın anlık gelişimini ve aracın dengede kalmak için verdiği tehlikeli hareketleri net şekilde yansıtıyor.

Hava ve yol koşullarının etkisi:

Olayda belirleyici etken olarak yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması öne çıkıyor. Islak zemin, sürücünün fren ve yön kontrolünü zorlaştırarak aracın savrulmasına zemin hazırladı. Beton bariyerler çarpmanın şiddetini sınırlandırsa da, araç için devrilme riski ortaya çıktı; bu riskin son anda aşılması dikkat çekti.

Görüntüler, benzer hava koşullarında sürücülerin hız ve takip mesafesi konusuna daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Olayla ilgili yetkili kurum veya ilgililer tarafından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamıştır.

İZMİR ÇEVREYOLU BAYRAKLI TÜNELLERİ MEVKİSİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR, DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU.