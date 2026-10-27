Kestel'in besyo kursu gençlerin üniversite kapılarını araladı

Kursa katılım ve eğitim süreci:

Kestel Belediyesi tarafından şubat ayında başlatılan ve ağustos ayında tamamlanan BESYO Hazırlık Kursu, düzenli katılım gösteren gençlerin üniversiteye yerleşmesinde belirgin bir rol oynadı. Aylar süren program boyunca kursiyerlere fiziksel kapasite artırıcı antrenmanlar ve özel yetenek sınavlarına yönelik teknik çalışmalar sunuldu.

Programın ilk aşamasında öğrencilerin atletik düzeyleri ve kondisyonları artırılmaya odaklanıldı. Ardından parkur performansları üzerinden bireysel eksikler tespit edilip, her kursiyere ihtiyaçlarına göre düzenlenen çalışma programları uygulandı. Sınava yaklaşık bir buçuk ay kala ise parkur odaklı antrenmanlar yoğunlaştırıldı.

Hazırlık programının bileşenleri:

Eğitimler; dayanıklılık, hız ve çeviklik geliştirme çalışmaları ile özel yetenek sınavlarında istenen teknik becerilere yönelik uygulamalardan oluştu. Antrenörler, kursiyerlerin performans ölçümlerini düzenli takip ederek eksik yönlere dönük programları güncelledi. Bu yaklaşım, hem bireysel gelişimi hem de ekip içi rekabetçi hazırlığı artırdı.

Kursun uygulama biçimi, öğrencilerin hem yazılı sınav hem de özel yetenek aşamalarına hazır olmalarını hedefledi. Hazırlık sürecinde sporcu özgeçmişi değerlendirmesine uygun materyal ve yönlendirmeler de sağlandı; bu sayede başvurular daha güçlü bir dosya ile yapıldı.

Yerleştirme sonuçları ve belediye hedefleri:

Hazırlık programına düzenli katılan kursiyerlerin büyük bölümü, üniversitelerin spor bilimleri alanındaki bölümlerine yerleşti. Yerleştirme sürecinde; üniversite sınavı, özel yetenek sınavı ve sporcu özgeçmişi puanları değerlendirildi. Öğrenciler özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerini hedefleyerek başvurularını tamamladı.

Kestel Belediyesi, eğitim ve spor alanındaki projelerinin karşılığını bu yerleştirmelerle aldığını belirtiyor. Belediye yetkilileri, gençlerin eğitim hayatlarına yapılan yatırımların uzun vadede hem bireysel hem de toplumsal kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Ferhat Erol, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gençlerimizin hayallerine ulaşmalarını sağlamak, onların eğitim ve spor hayatlarına katkı sunmak bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kestel Belediyesi olarak her bir gencimizin yeteneğini geliştirebileceği, kendisini geleceğe en iyi şekilde hazırlayabileceği imkânlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz. BESYO Hazırlık Kursumuzda eğitim alan gençlerimizin üniversitelere yerleşmesi, bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler gençlerimizin yalnızca bugünlerine değil, yarınlarına da yatırım yapıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya, onların hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Üniversiteye yerleşen gençlerimizi tebrik ediyor, bu süreçte emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kestel Belediyesi, benzer kurs ve programlarla gençlerin mesleki hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi sürdürmeyi planlıyor. Besyo hazırlık modelinin önümüzdeki dönemlerde de geliştirilerek uygulanması hedefleniyor.

KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLERİN ÜNİVERSİTE HAYALLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA DÜZENLENEN BESYO HAZIRLIK KURSU, ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ŞUBAT AYINDA BAŞLAYAN VE AĞUSTOS AYINDA TAMAMLANAN EĞİTİMLERİN ARDINDAN KURSA DÜZENLİ KATILAN ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTELERİN SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞMEYE HAK KAZANDI.