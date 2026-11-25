Ağaçlar kastamonu kalesi yamaçlarından kopan kayayı durdurdu

Kastamonu'da, yağışlı havanın etkisiyle Kastamonu Kalesi'nin bulunduğu yamaçtan kopan kaya parçası aşağı doğru yuvarlandı. Kaya, mahalledeki evlerin üzerine ulaşmadan önce ağaçlara takılarak durdu; olay, bölge sakinleri arasında kısa süreli panik yarattı.

Olayın yaşandığı nokta:

Yamaçtan kopan kaya parçası, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yaptırılan tel örgülere ulaşamadan ağaçlara takıldı. Mahalleliler, kayanın evlerin içine veya bir kişinin üzerine düşme ihtimali nedeniyle korktuklarını belirtti. Olay anında oluşan gürültü ve ağaç kırılma sesi, çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Mahalle sakinlerinin endişesi:

Evinin önünde beklerken kayanın düştüğünü fark ettiğini söyleyen Semra Şahinbaş, "Ben, kapının önündeydim. Aniden bir ağaç kırılması sesi geldi, korktum, rüzgar ağacı devirdi zannettim. Sokakta biraz yürüdükten sonra kayanın düştüğünü gördüm. Baktığımda kayanın büyük olduğunu gördüm, hemen yetkilileri arayıp haber verdik. Gerçekten buradaki evler çok sıkıntılı. Kaya, direkt bir evin içerisine girebilirdi, direkt bir insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilirdi. Tel örgüler var ama bu kayaları ne kadar tutabilir, bilmiyoruz" dedi.

Gürültü sesi duyunca korktuklarını ifade eden Büşra İnkaya ise, "Sesi duyunca hemen arayıp yetkililere haber verdim. Bir önlem alınması gerekiyor. Ben, 30 yaşındayım, çocukluğum burada geçti. Artık bu kayanın sağlamlığı gerçekten kalmadı. Çünkü burası çok eskiden kalan bir tarih. Buralara binaların yapılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, bölgedeki riskin tekrar etmemesi için yetkililerden ek önlemler talep ediyor. Olay, mevcut koruyucu önlemlerin etkinliği ve yamaç güvenliği konusundaki soru işaretlerini gündeme taşıdı.

KASTAMONU’DA KASTAMONU KALESİNİN BULUNDUĞU TEPEDEN KOPAN KAYA PARÇASI, AĞAÇLARA TAKILARAK DURABİLDİ.