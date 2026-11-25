Alaaddin Parkı'ndaki durum:

Eskişehir Odunpazarı sınırlarında yer alan Alaaddin Parkı içinde, toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı görüldü. Parktaki düzenlemenin üzerine mezar taşını andıran bir fayans yerleştirildiği ve bu fayansın üzerine sprey boya ile 'Fatiha' yazıldığı tespit edildi.

Görüntüler ve dikkat çeken detaylar:

Baş kısmına sprey ile 'Haya edep ya hu' ifadesinin yazıldığı, ayrıca bir ağacın gövdesine Türk bayrağı asıldığı fark edildi. Olay, park çevresindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; kayıtlarda düzenlemeyi yapan kişinin veya kişilerin hareketleri görünürken, vatandaşların bulunduğu yoğun bölgede böyle bir manzaranın yarattığı şaşkınlık göze çarpıyor.

Vatandaş tepkisi ve soruşturma:

Bölgedeki vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hem hayret hem de tedirginlik yaşadı. Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığının belirlenmesi için ilgili birimler inceleme başlattı; yetkililer, çalışma kapsamında kamera kayıtlarını ve park çevresindeki görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Şu aşamada konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay, şehrin en işlek noktalarından birinde meydana gelmesi ve görsel olarak mezarı çağrıştıran bir düzenleme içermesi nedeniyle, çevrede güvenlik ve toplumsal huzur açısından yankı uyandırdı. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte uygulamanın nedeni ve sorumluların kimliği netlik kazanacak.

Eskişehir’deki parkta görülen toprağa 'mezar' yapan şahsın görüntüleri ortaya çıktı