Özkürtün'de yamaçtan kopan kayalar Gümüşhane-Giresun yolunu kapattı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarında dün etkili olan yağışlar sonucunda yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Olay, Gümüşhane-Giresun kara yolunda ulaşımın durmasına neden oldu.

heyelanın etkileri:

Yolda biriken kayalar nedeniyle güzergâhta trafik çift taraflı olarak kapandı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre heyelan sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak güzergâhtaki ulaşım tamamen durdu ve araçlar her iki yönde beklemek zorunda kaldı.

müdahale ve yolun tekrar açılması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola savrulan kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin sahadaki çalışmalarıyla kayalar kaldırıldı ve Gümüşhane-Giresun kara yolu kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, benzer olaylara karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNE BAĞLI ÖZKÜRTÜN BELDESİ’NDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA YOLA SAVRULAN KAYALAR NEDENİYLE GÜMÜŞHANE-GİRESUN KARA YOLU ÇİFT TARAFLI OLARAK ULAŞIMA KAPANDI.