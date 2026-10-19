Ağıla yaklaşan kurtların güvenlik kamerasına yansıyan bekleyişi

Olayın görüntüleri:

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki küçükbaş hayvan ağılına gece saatlerinde yaklaşan kurtların anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kapı önünde dolaşan yırtıcıların hareketleri kameraya net biçimde yansırken, görüntülerde bölgedeki gerilim açıkça görülüyor.

Koyunların tepkisi:

Kurtların varlığını fark eden koyunlar, sürü refleksiyle birlikte ağılın en uç köşesinde panikle kümelendi. Bir arada toplanma, hayvanların korunma eğilimini ve ortamda oluşan yoğun kaygıyı gösteriyor.

Kurtların davranışı ve olayın sonucu:

Ağılın kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen kurtlar bir süre kapı önünde dolaşıp çevreyi gözetledi. İçeri giriş uğraşları sonuçsuz kalınca yırtıcılar sonunda karanlıkta uzaklaştı. Olayın kayıt altına alınması, çevrede hayvancılıkla uğraşanlar için güvenlik önlemlerinin önemini tekrar hatırlattı.

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE KOYUN AĞILINA KADAR GELEN KURTLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAPI ÖNÜNDE BEKLEYEN KURTLARI FARK EDEN KOYUNLAR PANİKLE BİR KÖŞEYE TOPLANIRKEN, İÇERİ GİREMEYEN KURTLAR BİR SÜRE SONRA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI.