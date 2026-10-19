Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Ağıla yaklaşan kurtların güvenlik kamerasına yansıyan bekleyişi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece ortaya çıkan kurtlar, ağıl kapısında beklerken koyunların panik içinde kümelenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağıla yaklaşan kurtların güvenlik kamerasına yansıyan bekleyişi

Olayın görüntüleri:

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki küçükbaş hayvan ağılına gece saatlerinde yaklaşan kurtların anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kapı önünde dolaşan yırtıcıların hareketleri kameraya net biçimde yansırken, görüntülerde bölgedeki gerilim açıkça görülüyor.

Koyunların tepkisi:

Kurtların varlığını fark eden koyunlar, sürü refleksiyle birlikte ağılın en uç köşesinde panikle kümelendi. Bir arada toplanma, hayvanların korunma eğilimini ve ortamda oluşan yoğun kaygıyı gösteriyor.

Kurtların davranışı ve olayın sonucu:

Ağılın kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen kurtlar bir süre kapı önünde dolaşıp çevreyi gözetledi. İçeri giriş uğraşları sonuçsuz kalınca yırtıcılar sonunda karanlıkta uzaklaştı. Olayın kayıt altına alınması, çevrede hayvancılıkla uğraşanlar için güvenlik önlemlerinin önemini tekrar hatırlattı.

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE KOYUN AĞILINA KADAR GELEN KURTLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAPI...

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE KOYUN AĞILINA KADAR GELEN KURTLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAPI ÖNÜNDE BEKLEYEN KURTLARI FARK EDEN KOYUNLAR PANİKLE BİR KÖŞEYE TOPLANIRKEN, İÇERİ GİREMEYEN KURTLAR BİR SÜRE SONRA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aynı binada tekrar eden alarm: Bursa'da camdan intihar girişimleri ekipleri yord...
images

Bahçelievler mahallesinde trafik kazası: panelvan traktör römorkuna çarptı, 1 ya...
images

Gümüşova'da fırtına okul cephesinde hasar oluşturdu, onarım çalışmaları başlatıl...
images

Yazılı Kanyon'da umut arayışı sürüyor: ekipler gece gündüz çalışıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Satın aldığı daireye iki yıldır giremiyor: mahkeme tahliye talebini reddetti, 41 bin lira vekalet ücreti çıktı

Kazdağları'nda sonbahar paleti: sarı ve yeşilin ince dengesi

Bahçelievler mahallesinde trafik kazası: panelvan traktör römorkuna çarptı, 1 yaralı

Gümüşova'da fırtına okul cephesinde hasar oluşturdu, onarım çalışmaları başlatıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor